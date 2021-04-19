В Петербурге начались испытания кожного теста для обнаружения антител к COVID

Планируется, что тест будет доступен уже к осени. Фото: pixabay.com

Планируется, что тест будет доступен уже к осени. Фото: pixabay.com

В петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера стартовали доклинические исследования кожного теста для оценки иммунитета к COVID-19. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, специалисты уже провели исследование на добровольцах — разработчиках данного теста.

«Выборка получилась вполне неплохая», — подчеркнула Попова.

Как сообщили «РИА Новости», глава Роспотребнадзора отметила в ходе общего собрания Отделения медицинских наук Российской академии наук, что тест может быть доступен уже к осени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 692 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 279 человека. Третье место у Подмосковья — 592 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 90 человека.