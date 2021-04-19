«Зачастили»: каршеринг протаранил дорожное ограждение на Ветеранов

На проспекте Ветеранов в Петербурге произошло еще одно ДТП с участием каршеринга. Очевидцы предполагают, что водитель не справился с управлением.

Дорожный инцидент произошел в понедельник, 19 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Что-то карши зачастили», — написал пользователь, указав на увеличение числа ДТП с участием каршерингов.

На кадрах видно, что водитель за рулем арендованного автомобиля протаранил дорожное ограждение. Капот транспортного средства оказался сильно помят.

Информация о состоянии водителя не приводится. Все службы на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне каршеринг превратился в груду металла после жесткого ДТП на Димитрова.