Переболевших COVID-19 британцев повторно заразят за деньги

После контакта с COVID-19 участников изолируют на 17 суток. Фото: комитет по здравоохранению

После контакта с COVID-19 участников изолируют на 17 суток. Фото: комитет по здравоохранению

Ученые из Великобритании проведут исследование, в рамках которого будет определяться возможность повторного заражения COVID-19.

В исследовании примут участие молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые уже побороли коронавирус. Сотрудники Оксфордского университета собираются подвергнуть их повторному контакту с вирусом.

Как сообщил Sky News, за участие в эксперименте добровольцам заплатят по 5 тыс. фунтов стерлингов (свыше 500 тыс. рублей).

После повторного инфицирования участников изолируют на 17 суток. За ними будут наблюдать и при необходимости лечить. Специалисты хотят понять, на сколько иммунитет может справиться с повторным заражением.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до лета.