Вертолет НАСА совершил первый полет на Марсе

Полету Ingenuity предшествовала работа инженеров НАСА по моделированию и планированию. Фото: pixabay.com

Полету Ingenuity предшествовала работа инженеров НАСА по моделированию и планированию. Фото: pixabay.com

Вертолет Ingenuity впервые полетел на Марс. Запись прямого эфира можно найти на YouTube-канале НАСА.

Вертолёт полетел утром, трансляция началась в 6:15 по североамериканскому восточному времени. Вертолёт пролетел 40 секунд. Командный центр НАСА получил данные и изображение с ровера Perseverance.

Полету Ingenuity предшествовала работа специалистов НАСА по моделированию и планированию. Атмосфера Марса более разрежена, поэтому мотор вертолета должен быть мощнее, чтоб вертолёт взлетел. Лопасти кружатся 2500 оборотов в минуту, а обычный вертолёт в 5 раз медленнее.

Ingenuity оборудован более мощным процессором, чем Perseverance. Благодаря этому чудному вертолету ученые изучают рельеф Красной планеты. А марсоход не может до него добраться.

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