Грядущей ночью в Ленобласти поморозит до -6 градусов

Грядущей ночью в Ленобласти поморозит до -6 градусов
Ленобласть ждут ночные заморозки. Фото: pixabay

Вторник, 20 апреля, начнется в Ленинградской области с ночных заморозков, но уже днем температура воздуха составит до +14 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в Ленобласти установится переменная облачность, но осадков не ожидается.

Ночью обещают северо-восточный, восточный слабый ветер, днем он переменится на восточный, юго-восточный и усилится до умеренного.

В ночь на вторник температура снизится до -3…+2 градусов, в отдельных районах похолодает до -6 градусов. Днем ожидается от +9 до +14 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре россиянам пообещали «нехолодное» лето.

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