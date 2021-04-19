Грядущей ночью в Ленобласти поморозит до -6 градусов

Вторник, 20 апреля, начнется в Ленинградской области с ночных заморозков, но уже днем температура воздуха составит до +14 градусов.
Согласно ежедневному прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в Ленобласти установится переменная облачность, но осадков не ожидается.
Ночью обещают северо-восточный, восточный слабый ветер, днем он переменится на восточный, юго-восточный и усилится до умеренного.
В ночь на вторник температура снизится до -3…+2 градусов, в отдельных районах похолодает до -6 градусов. Днем ожидается от +9 до +14 градусов.
Атмосферное давление будет понижаться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре россиянам пообещали «нехолодное» лето.