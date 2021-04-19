В Петербурге семерых националистов, напавших на антифашистов, осудили за экстремизм

В понедельник, 19 апреля, Смольнинский районный суд вынес приговор главе общества неонацистов Андрею Клещину и шести его единомышленникам. Мужчин обвинили в разжигании национальной ненависти и вражды.

По материалам объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, скандальный инцидент произошел 2 сентября 2018 года в клубе «Цоколь». Семеро фигурантов дела пришли в заведение, узнав, что там находятся представители другой распространенной субкультуры, антифашисты.

Националисты напали на оппонентов, выкрикивая оскорбления, размахивая аэрозольным пистолетом. Они бросали в противников и ни в чем не повинных посетителей клуба камни и стеклянный бутылки, а затем распылили в помещении перцовый баллончик.

По данному факту возбудили уголовное дело, которое слушалось в понедельник, 19 апреля, в закрытом режиме. Суд постановил отправить Клещина на 2 года и 3 месяца в колонию общего режима (его освободили в зале суда по отбытию), а его подельникам назначил от года до полутора лет условного срока.

Напомним, что, согласно отчету замглавы управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрия Баранова, озвученному 17 марта, за 2020 год в городе на Неве было совершено 16 преступлений экстремистской направленности, 15 из которых успешно раскрыты.

При этом ситуации, в которых можно усмотреть разжигание национальной вражды, не всегда бывают такими однозначными, как в случае с дракой неонацистов и антифашистов. К примеру, в январе 2021-го прокуратура Петербурга заинтересовалась установкой бюста востоковеда Ахмета-Заки Валиди Тугана во дворике СПбГУ, находящемся там уже больше 12 лет.

Правоохранители сочли памятник противоречащим законодательству о противодействии экстремистской деятельности, а также негативно влияющим на студентов. Напомним, что Ахмет-Заки Валиди в период Второй мировой войны сочувствовал нацистской Германии. В связи с этим его установку назвали неуместной, и «недопустимый» бюст пришлось убрать.