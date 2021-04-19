В Петербурге и Ленобласти начались рейды по проверке такси

В Петербурге и Ленобласти начались рейды по проверке такси
Инспекция по перевозчикам продлится всю неделю. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начались массовые рейды по проверке такси.

Так, во всех районах города и региона с 19 по 25 апреля сотрудники полиции будут останавливать перевозчиков, проверять их документы, автомобили и смотреть на то, как соблюдаются правила безопасности при перевозке пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу и области, инспекция по перевозчикам необходима для повышение мер безопасности на автомобильном транспорте при перевозках пассажиров и багажа, пресечение деятельности «нелегалов».

Кроме этого, правоохранители запрашивают документы у таксистов для проверки соблюдения миграционного законодательства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга хотят ввести единый цвет такси.

новости СПб такси УГИБДД ГУ МВД России


 

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