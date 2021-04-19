В мире выявили максимальное число случаев COVID-19

На прошлой неделе зафиксировано 5,2 млн заражений коронавирусом, что является максимальным числом заболеваний за неделю с начала пандемии. Об этом рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Она отметила, что наблюдается рост распространения коронавируса во всех возрастных группах. Так, на прошлой неделе ВОЗ сообщили о 5,2 млн случаев заражений COVID-19. Это самое большое количество случаев за неделю с начала пандемии.

По ее словам, в ряде стран при этом произошла смена возрастной категории заразившихся. Это связано с социальной активностью людей. Также на это повлияло появление новых штаммов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия находится на 87 месте по уровню заболеваемости COVID-19, ситуация в стране стабилизировалась. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в течение последних трех недель на 1,5% снизился темп заболеваемости коронавирусом.