Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID в России

Россия находится на 87 месте по уровню заболеваемости COVID-19, ситуация в стране стабилизировалась. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в течение последних трех недель на 1,5% снизился темп заболеваемости коронавирусом. При этом по количеству проведенных тестов на коронавирус РФ занимает пятое место.

Как сообщили «РИА Новости», Попова также привела цифры по новым штаммам коронавируса: в России на данный момент выявлено 192 случая британского штамма и 21 пациент с южноафриканским вариантом вируса.

Напомним, в России за минувшие сутки болезнь выявили у 8 589 человек. 346 человек скончались от последствий COVID-19. Вылечились к сегодняшнему дню 6 818 россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге все еще высока вероятность третьей волны пандемии коронавируса.