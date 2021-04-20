Стали известны приложения, которые замедляют работу смартфона

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что можно сделать, если смартфон начал «тормозить».

По его словам, прежде чем относить такой смартфон в ремонт, следует посмотреть, есть ли в нем лишние и ненужные приложения. Они могут занимать место и тем самым снижать скорость работы системы, передает агентство «Прайм».

Тимофеев заявил, что смартфон может медленно работать из-за файлов в загрузках и кэше. Новые обновления приложений и самой операционной системы не всегда подходят и могут «утяжелить» систему.

Он напомнил, что разработчики всегда ориентируются на новые модели, а устаревшие становятся все более медленными. Работу устройства также замедляют приложения, работающие в фоновом режиме.

Лучше всего заниматься чисткой смартфона вручную. Если простые меры не помогли, то стоит сбросить память до заводских настроек.

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