Тесты на коронавирус за сутки сдали более 12,5 тысяч петербуржцев

За минувшие сутки более 12,5 тысяч жителей и гостей города сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно во вторник, 20 апреля.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в Петербурге провели 12 732 тестов на COVID-19.

Кроме того, за последний день в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 20 154 звонка. Петербуржцы звонили по номеру 122, чтобы задать интересующие вопросы.

С начала октября на портале #мывместе зарегистрировался 1471 волонтер, 1169 из которых уже прошли обучение и получили аккредитацию. Они выполнили 6909 заявок.

Также с октября 205 193 нуждающихся горожан получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге привились от COVID-19 почти полмиллиона человек.