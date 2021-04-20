В Петербурге открыли еще шесть садов, скверов и парков

На их территории завершилась просушка, так что горожен могут отправиться туда на прогулку.

В Санкт-Петербурге сегодня, 20 апреля, завершилась просушка еще шести садов, скверов и парков. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что теперь можно гулять в Петровском парке, в саду Девятого Января, Молвинском саду, сквере на проспекте Стачек, Воронцовском сквере и сквере на бульваре Новаторов.

Напоминаем, что в начале месяца на просушку закрыли 87 территорий зеленых насаждений. За это время садовники занимались их благоустройством: красили садово-парковую мебель, приводили в порядок урны, следили за состоянием дорожек и растений. Также в зеленых зонах высадили новые цветы, кустарники и деревья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после просушки открылись еще четыре сквера в Петербурге.