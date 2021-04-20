Началась регистрация на дистанционный Бессмертный полк

Во всех уголках России 9 Мая пройдет виртуальное шествие «Бессмертный полк» . Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

20 апреля стало возможно отправить заявку для того, чтобы поучаствовать в проекте. Сделать это можно на официальном сайте Бессмертного полка с 20 апреля по 7 мая.

Сообщается, что все пользователи после шествия смогут получить кадры видео с фотографиями их близких. А те, кто уже размещал данные о героях в прошлом году, могут повторить заявку.

В нынешнем году Бессмертный полк в дистанционном режиме пройдет 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России.

Отмечается, что трансляции будут разделены по регионам, учитывая местное время. Видеотрансляцию можно будет увидеть на местных телеканалах и в социальных сетях.

Граждане, чьи заявки одобрят, получат уведомление о времени, когда именно покажут трансляцию с их близким.

Напомним, что в прошлом году общероссийская акция «Бессмертный полк» состоялось целиком в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

Поучаствовали более полутора тысяч человек.

О том, возможно ли будет провести в офлайн-формате данное мероприятие станет известно позднее.

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