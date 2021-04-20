Бобра, найденного во дворе Центрального района, вернули в дикую природу

Бобры могут укусить, так что стоит быть осторожными при встрече с ними. Фото: Pixabay

Бобры могут укусить, так что стоит быть осторожными при встрече с ними. Фото: Pixabay

Животное оказалось цело и невредимо и не нуждалось в помощи.

Специалисты Комитета по природопользованию проверили состояние бобра, обнаруженного в Санкт-Петербурге, и приняли решение вернуть его в дикую природу. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 20 апреля.

Известно, что дикое животное гуляло во дворе Центрального района. Местные жители вызвали специалистов, которые поймали бобра. Его передали сотрудникам ведомства, которые осмотрели животное и пришли к выводу, что оно абсолютно здорово, хоть и сильно напугано.

На волю бобра выпустили на территории будущего заказника Ораниенбаумского.

«Беспокоить диких животных в городе не стоит – если их не трогать, опасности для человека они не представляют. Не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание животного, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение»,

— отметил начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Николай Ахматович.

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