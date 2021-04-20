В Петербурге от коронавируса привились более полумиллиона человек

В Петербурге от коронавируса привились более полумиллиона человек
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Почти половина граждан, сделавших прививку, это люди старше 60 лет.

В Санкт-Петербурге количество человек, привившихся от коронавируса, превысило полмиллиона. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что первый укол поставили 506 тысяч человек, из них 355 тысяч завершили цикл вакцинации полностью. Почти половина из тех, кто сделал прививку, это люди старше 60 лет.

Также вакцинация успешно прошла среди петербуржцев, проживающих в стационарных социальных учреждениях – там иммунизированы 95% человек. Записаться на прививку можно по номеру 122, а также через портал «Госуслуги» и онлайн-сервис «Здоровье петербуржца».

Вакцинация проходит в 134 стационарных прививочных пунктах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что от коронавируса за сутки умерло 35 петербуржцев.

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