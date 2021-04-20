В Москве арестовали преподавателя Высшей школы экономики: его обвиняют в педофилии

В Москве арестовали преподавателя Высшей школы экономики: его обвиняют в педофилии
Преступления совершались в отношении лиц младше 14 лет. Фото: Pixabay

Мужчина мог совершить преступления в 2013 году, но известно о нем стало только сейчас.

Преподавателя Высшей школы экономики арестовали по уголовному делу о педофилии. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, мужчина 1982 года рождения в 2013 году переписывался с малолетними в интернете, присылал им интимные фотографии, а также совершал «развратные действия сексуального характера» во время разговоров по видеосвязи. Дети рассказали об инцидентах только сейчас, заявив, что все это время боялись признаться.

Известно, что мужчина преподает в ВШЭ с 2011 году, его общий научно-педагогический стаж – 17 лет. Пока что защита никак не комментирует публикации в СМИ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что педофила задержали во время изнасилования ребенка в припаркованном авто в Ленобласти.

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