Собянин предупредил об ухудшении ситуации с COVID в Москве

Собянин предупредил об ухудшении ситуации с COVID в Москве
По словам Сергея Собянина, такая мера должна подтолкнуть пожилых людей пройти вакцинацию от COVID-19. Фото: kremlin.ru

Ситуация с распространением коронавируса в Москве начала ухудшаться. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, негативная тенденция наблюдается последние две-три недели.

Градоначальник написал в личном блоге, что в связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время будет запущен проект стимулирования вакцинации среди граждан пенсионного возраста, для которых коронавирус является наибольшей угрозой.

Как сообщили в оперативно штабе по борьбе с болезнью, в России за минувшие сутки зафиксировали 8 164 случая заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных выявили в Москве — 1996.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин призывал москвичей вакцинироваться от коронавируса, чтобы летом жить нормальной жизнью.

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