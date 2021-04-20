Жириновский предложил навсегда закрыть курорты Турции и Египта для граждан России

Владимир Жириновский заявил, что юг России способен принять всех желающих отдохнуть у моря. Фото: сайт Президента России

Владимир Жириновский заявил, что юг России способен принять всех желающих отдохнуть у моря. Фото: сайт Президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил навсегда закрыть южные курорты. Он уверен, что это позволит избежать ухудшения эпидемиологической обстановки.

По его словам, в Турции и Египте всегда «будет находиться зараза», так как туда приезжают люди со всего света.

Политик подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что юг России способен принять всех желающих отдохнуть у моря. И добавил, что туристы должны быть привиты от COVID-19. В противном случае Россию вновь ждет рост заболеваемости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Жириновский раскритиковал граждан России, которые выбирают для отдыха южные страны. Он уверен, что это чревато завозом на родину опасных инфекций.