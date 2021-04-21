В Роскачестве назвали способы найти пропавший смартфон прямо из дома

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что делать, если смартфон потерялся или был украден.

Эксперт рассказал агентству «Прайм», что в каждой мобильной системе предусмотрены определенные механизмы для поиска смартфона. Так, на устройствах Apple есть функция удаленного доступа к гаджета»Локатор», которую нужно активировать сразу после покупки. В случае потери устройства нужно открыть приложение «Локатор» на другом гаджете Apple и найти его по карте. Если другого гаджета нет, то можно зайти на сайт iCloud в раздел «Найти iPhone» и ввести свой Apple ID.

Найти пропавшие телефон или планшет Android можно через аккаунт Google, если включена функция «Найти устройство». После подключения к аккаунту на потерянный телефон придет уведомление, а на карте появится местонахождение устройства. Далее можно разблокировать смартфон, удалить данные или прозвонить на полной громкости.

Поиск на смартфонах Huawei/Honor устроен аналогичным способом. Нужно войти в аккаунт Huawei и выбрать варианты временной блокировки, зачистки данных или прозвона устройства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны приложения, которые замедляют работу смартфона.