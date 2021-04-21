В Роскачестве назвали способы найти пропавший смартфон прямо из дома

В Роскачестве назвали способы найти пропавший смартфон прямо из дома
В каждой мобильной системе предусмотрены определенные механизмы для поиска смартфона. Фото: unsplash

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что делать, если смартфон потерялся или был украден.

Эксперт рассказал агентству «Прайм», что в каждой мобильной системе предусмотрены определенные механизмы для поиска смартфона. Так, на устройствах Apple есть функция удаленного доступа к гаджета»Локатор», которую нужно активировать сразу после покупки. В случае потери устройства нужно открыть приложение «Локатор» на другом гаджете Apple и найти его по карте. Если другого гаджета нет, то можно зайти на сайт iCloud в раздел «Найти iPhone» и ввести свой Apple ID.

Найти пропавшие телефон или планшет Android можно через аккаунт Google, если включена функция «Найти устройство». После подключения к аккаунту на потерянный телефон придет уведомление, а на карте появится местонахождение устройства. Далее можно разблокировать смартфон, удалить данные или прозвонить на полной громкости.

Поиск на смартфонах Huawei/Honor устроен аналогичным способом. Нужно войти в аккаунт Huawei и выбрать варианты временной блокировки, зачистки данных или прозвона устройства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны приложения, которые замедляют работу смартфона.

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