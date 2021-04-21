Коронавирусом в Петербурге заболели еще почти 700 человек

Коронавирусом в Петербурге заболели еще почти 700 человек
В Петербурге с каждым днем растет количество зараженных. Фото: pixabay

В Северной столице по-прежнему наблюдается активный рост общего числа случаев COVID-19. За прошедшие сутки в городе нашли почти 700 новых зараженных.

По информации на утро среды, 21 апреля, суточный прирост заболевших COVID-19 в Петербурге составил693 человека. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Таким образом, общее число зарегистрированных в городе на Неве случаев заражения достигло 409 392 человек. В настоящее время в Петербурге коронавирусом болеют 30 586 пациентов.

Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 1988 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 586 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач оценил вероятность повторного заражения COVID при новой волне пандемии.

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