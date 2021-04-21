Петербург вошел в топ-10 популярных городов для семейного отдыха летом

Петербург вошел в топ-10 популярных городов для семейного отдыха летом
В Петербурге за одну ночь в коттедже и отеле семьям придется заплатить в среднем 3210 рублей. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Стало известно, какие российские города стали самыми популярными для семейных путешествий с детьми предстоящим летом.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU выяснил, что больше всего семей с деть поедут отдыхать этим летом в Крым, Краснодарский край и Карелию. Также россияне хотят съездить в Воронеж, Петербург и Ростов-на-Дону. Некоторые отправятся в путешествие в Волгоград, Москву и Переславль-Залесский.

По статистике сервиса, чаще всего семьи с детьми бронируют жилье для летнего отпуска на срок от 1 до 11 ночей. В среднем они тратят на проживание от 1,7 тыс. до 4,8 тыс. рублей в сутки.

Самое дорогое жилье оказалось в Петрозаводске, а самое дешевое — в Волгограде. Петербург же по этому показателю находится на третьем месте: за одну ночь в коттедже и отеле семьям придется заплатить в среднем 3210 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленобласть на втором месте среди самых популярных направлений для отдыха на майские праздники.

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