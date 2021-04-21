В России за сутки выявили 8 271 случаев заражения COVID

В России продолжают обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки болезнь выявили у 8 271 человек.

Об этом стало известно сегодня, 21 апреля. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 4 727 125 человека.

Также за минувшие сутки зафиксировано 399 смертей от последствий COVID-19. С начала эпидемии умерло 106 706 человек. Вылечились к сегодняшнему дню еще 9 644 человек. С начала эпидемии с болезнью справились 4 352 873 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 693 новых инфицированных. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 988 человек. Третье место у Подмосковья — 586 новый ковид-пациент. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 88 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что повторное заболевание коронавирусом возможно, но во многих случаях речь идет о других болезнях.