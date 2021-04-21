Доноры Петербурга спасли жизнь почти 2000 больных

В Петербурге в рамках Городского молодежного дня донора петербуржцы сдали 180 литров крови. В прошлом году донорская кровь спасла жизни более двух тысяч человек.

Как сообщили в Смольном, накануне, 20 апреля, в Северной столице прошла акция, приуроченная к Национальному дню донора. В России этот социальный праздник отмечается с 2007 года. Городской молодёжный день донора в Петербурге празднуют с 2013 года.

Вчера жителей города принимали в 12 отделениях переливания крови в разных районах города и пункте Первого меда имени Павлова.

Донором может стать любой совершеннолетний петербуржец весом более 50 кг, у которого нет противопоказаний к донации. Всего за прошлый год 1340 доноров сдали более 600 литров крови. Это помогло спасти жизнь 1806 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине марта в Петербурге более 200 горожан сдали за день 90 литров донорской крови.