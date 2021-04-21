Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины в Петербурге и ограблении его супруги

В Петербурге следователи продолжают расследование убийства на подземном паркинге в Красносельском районе.

Как сообщили в городском главке СК, сотрудники правоохранительных органов по подозрению в убийстве задержали двух мужчин 38-ми и 29-ти лет.

Преступление произошло 31 марта в паркинге дома на улице Адмирала Черокова. По версии следствия, мужчина напали на 38-летнего петербуржца и до смерти избили его руками и ногами. Забрав его ключи от квартиры, подозреваемые направились к нему домой, где встретили супругу убитого. Женщину избили, а после связали и заперли. Из квартиры они утащили полмиллиона рублей и трое часов.

Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина воспользовался чужим аккаунтом для использования каршеринга и стал фигурантом уголовного дела.