В Петербурге мужчина воспользовался чужим аккаунтом для использования каршеринга и стал фигурантом уголовного дела

В Петербурге накануне ночью в Красносельском районе наряд патрульно-постовой службы остановил авто каршеринга, водитель же показал аккаунт на другое имя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В Петербурге после полуночи у дома 55/3 по Ленинскому проспекту служба остановила водителя за рулем арендованного авто.

Машиной марки «Хендай Солярис» управлял молодой человек 1996 года рождения. Он показал при проверке документов аккаунт на использование автомобилем на другое имя. Там значилась женщина 1989 года рождения.

Затем молодого человека доставили в отдел полиции. После проверки оказалось, что парень уже был фигурантом уголовного дела.

Чуть позже в полицию Красносельского района поступило заявление от водителя-механика одной из каршеринговых компаний по поводу управления машиной под аккаунтом другого человека.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Ветеранов в Петербурге произошло еще одно ДТП с участием каршеринга. Очевидцы предполагают, что водитель не справился с управлением.