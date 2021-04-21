Количество инфицированных от коронавируса в Бразилии превысило 14 млн

В мире инфекцию COVID-19 подхватили уже более 143 млн человека.

По данным SCMP на среду, 21 апреля, в мире коронавирус подхватили уже 143 589 419 человек, 122 223 119 пациентов смогли побороть заболевание. Болезнь унесла жизни 3 058 632 инфицированных.

Наиболее пострадавших от вируса считаются США (32 536 470 зараженных, 582 456 погибших), Бразилия (14 050 885 инфицированных, 378 530 погибли), Индия (15 616 130 зараженных, скончались 182 570 человек) и Франция (5 339 920 зараженных, погибли от вируса 101 597 человек).

Россия находится на пятой строчке списка: за все время медики выявили 4 727 125 инфицированных, погибли от COVID 106 706 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация с распространением коронавируса в Москве начала ухудшаться. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.