Путин признал, что рост цен съедает доходы россиян

Путин заявил об этом в среду, 21 апреля, в послании к Федеральному собранию. Фото: скриншот трансляции

Путин заявил об этом в среду, 21 апреля, в послании к Федеральному собранию. Фото: скриншот трансляции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по финансам граждан.

Об этом глава государства заявил в среду, 21 апреля, в послании к Федеральному собранию. По словам президента, пандемия нанесла удар по благосостоянию населения. Он отметил, что это вызов для всех стран мира.

«Рост цен съедает доходы граждан, но на точечные меры полагаться нельзя», — считает Путин.

Российский лидер добавил, что задачей правительства в этом вопросе является отрегулирование цен рыночными механизмами. При этом речи о директивном регулировании цен пока не идет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин заявил, что коронавирус окончательно не побежден и остается прямой угрозой.