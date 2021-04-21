Владимир Путин: строить 120 млн кв. метров жилья в год — амбициозная цель России

В России нужен механизм поддержки индивидуального жилищного строительства. Об этом в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ заявил президент РФ Владимир Путин. Строить 120 млн кв. метров жилья в год — амбициозная цель России, сказал он.

Застройщикам от Дом.РФ будут предоставляться целевые займы по минимальной ставке 3-4% годовых. Жилищное строительство будет развиваться в таких регионах, как Тула, Тюмень, Сахалинская область, Кузбасс.

Кроме того, до 1 июня правительство РФ представит предложения по долгосрочной финансовой устойчивости регионов. Долги регионов по коммерческим кредитам более 25% доходов будут замещены бюджетными кредитами. Регионы РФ получат инфраструктурные кредиты объеме не менее 500 млрд рублей под 3% на 15 лет.

Поддержку получат регионы со взвешенной финансовой политикой, отметил президент РФ.