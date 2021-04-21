Защитник «Барселоны» не собирается переходить в «Зенит»

Защитник «Барселоны» не собирается переходить в «Зенит»
Футболист не хочет переходить в "Зенит". Фото: скриншот Instagram

СМИ писали, что стороны ведут переговоры, но не могут прийти к решению.

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити не собирается переходить в «Зенит», так как пока не рассматривает Россию для продолжения карьеры. Об этом пишет итальянский журналист Фабрицио Романо у себя «Твиттере».

Футболист отметил, что у него в приоритете другие клубы, от которых он хотел бы получить предложения. Также некоторые источники отмечают, что Умтити слишком дорогой для «Зенита».

Известно, что на футболиста также претендуют три английских клуба: лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Напоминаем, что Умтити играет за «Барселону» на протяжении почти пяти лет. Его приобретение стоило клубу 25 миллионов евро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020.

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