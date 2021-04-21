В Петербурге бывший офицер оштрафован на 10 тысяч рублей за избиение жены

В Петербурге бывший офицер оштрафован на 10 тысяч рублей за избиение жены
Мужчина отрицает свою вину. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Известно, что мужчина хватал супругу на шею, а когда она оказалась на полу, он ударил ее в правое плечо ногой.

В Санкт-Петербурге бывшего офицера привлекли к административной ответственности после избиения супруги. Он заплатит 10 тысяч рублей. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Все случилось 6 января 2021 года в доме на улице Переведенской. Мужчина поссорился со своей супругой и применил в отношении нее физическую силу. Он схватил ее за шею, повалил на пол и ударил в правое плечо ногой. Медики, осмотрев женщину, заявили, что телесные повреждения не влекут за собой кратковременное расстройство здоровья. Их расценили как повреждения, не причинившие вред здоровью.

Сам мужчина не признает своей вины. Он уверяет, что сделал замечание супруге, а та начала бить его тапком. Обвиняемый убежден, что повреждения возникли из-за «особенностей физиологии и бытового травматизма».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кингисеппе задержали подозреваемого в избиении своего собутыльника.

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