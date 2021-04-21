Отважная петербурженка родила с тремя рубцами на матке

Отважная петербурженка родила с тремя рубцами на матке
Ребенок чувствует себя хорошо и готовится к встрече с любящей семьей. Фото: pixabay.com

Женщина, несмотря на все риски, решилась на четвертую беременность и все прошло хорошо.

В Санкт-Петербург женщина, перенесшая несколько операций кесарева сечения, родила здорового ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Родильного дома №10.

В учреждении отметили, что роженица воспитывает четырех детей и все они появились на свет путем операции. Таким образом, она рискнула рожать, имея три рубца на матке – на такое решается далеко не каждая. Это, отмечают эксперты, серьезнейшая хирургическая манипуляция, но все прошло хорошо.

Женщина рассказала, что беременность была благополучной, только под конец появилась анемия, ставшая причиной головокружений.

«Василиса тоже чувствует себя хорошо. Она, как и положено новорожденной, сейчас много спит и кушает. Готовится к скорой встрече со своей большой и любящей семьей»,

— поделилась петербурженка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Женщиной года» в Петербурге назвали главврача роддома №6.

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