Баскетбольный «Зенит» выиграл «Барселону» в первом матче плей-офф Евролиги

Победу одержал баскетбольный клуб «Зенит». Закончился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против «Барселоны» в среду. Клуб сине-белых победил на выезде со счетом 76:74 .

Победный бросок команда из Петербурга нанесла на последних минутах. Лучше всех сыграл канадский защитник Кевин Пангос. Он принёс в команду 22 очка. У «Барселоны» самым результативным был Брэндон Дэвис (18 очков).