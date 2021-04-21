Баскетбольный «Зенит» выиграл «Барселону» в первом матче плей-офф Евролиги

Баскетбольный «Зенит» выиграл &#171;Барселону&#187; в первом матче плей-офф Евролиги
Победный бросок команда из Петербурга нанесла на последних минутах. Фото: скрин Twitter

Победу одержал баскетбольный клуб «Зенит». Закончился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против «Барселоны» в среду. Клуб сине-белых победил на выезде со счетом 76:74 .

Победный бросок команда из Петербурга нанесла на последних минутах. Лучше всех сыграл канадский защитник Кевин Пангос. Он принёс в команду 22 очка. У «Барселоны» самым результативным был Брэндон Дэвис (18 очков).

«Зенит» вышел вперед в серии до 3 побед. Следующий матч будет 23 апреля в Испании.

Петербургская команда вышла в плей-офф Евролиги. Такой успех у петербуржцев впервые.

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