В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 23 тыс. человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 23 тыс. человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 23651 горожан.

Об этом стало известно в четверг, 22 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 13791 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрирован 1471 петербургский волонтер, прошли обучение и аккредитацию 1169 человек. Добровольцы выполнили 6947 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за последнюю неделю количество новых случаев заражения незначительно выросло, при этом число госпитализаций и количество активных больных уменьшилось на 20% и 3% соответственно.

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