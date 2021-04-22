В Ленобласть доставлены первые 1560 комплектов вакцины «КовиВак» против коронавируса

В Ленобласть доставлены первые 1560 комплектов вакцины &#171;КовиВак&#187; против коронавируса
Поступление первой партии вакцин "КовиВак "в Ленобласть. Фото: pixabay

В Ленинградскую область доставили пока еще только первую партию вакцины против коронавируса «КовиВак». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ленобласти.

Известно, что лекарство поступило из центра Чумакова. Общее число вакцин — 1560 комплектов.

Сообщается, что в составе препарата имеется убитый цельный коронавирус.

Вакцинация проводится в два этапа. При этом необходимо выждать между уколами две недели.

Иммунитет же сформируется по истечению двух недель после полного завершения цикла вакцинации.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что, выступая с посланием Федеральному собранию, президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу сформировать коллективный иммунитет россиян к осени, то есть призвал жителей страны, как можно скорее пройти вакцинацию против коронавируса.

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