В Ленобласть доставлены первые 1560 комплектов вакцины «КовиВак» против коронавируса

В Ленинградскую область доставили пока еще только первую партию вакцины против коронавируса «КовиВак». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ленобласти.

Известно, что лекарство поступило из центра Чумакова. Общее число вакцин — 1560 комплектов.

Сообщается, что в составе препарата имеется убитый цельный коронавирус.

Вакцинация проводится в два этапа. При этом необходимо выждать между уколами две недели.

Иммунитет же сформируется по истечению двух недель после полного завершения цикла вакцинации.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что, выступая с посланием Федеральному собранию, президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу сформировать коллективный иммунитет россиян к осени, то есть призвал жителей страны, как можно скорее пройти вакцинацию против коронавируса.