Три человека погибли при столкновении фургона и «ГАЗели» в Карелии

Три человека погибли при столкновении фургона и &#171;ГАЗели&#187; в Карелии
Место ДТП. Фото: скриншот "ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району"

Сегодня утром в Карелии произошло смертельное ДТП. На месте погибли три человека.

Трагедия случилась в четверг, 22 апреля, около 10 часов утра на 166-м км автодороги А-121 «Сортавала». Дорогу не поделили фургон Fiat Ducato и «ГАЗель» с петербургскими номерами.

Как сообщил отдел пропаганды управления ГИБДД по республике, в результате до приезда скорой погибли три пассажира последней, водитель был госпитализирован. В больницу доставили также водителя и пассажира иномарки.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По факту аварии проводится проверка.

Кадры с места аварии опубликовали в группе «ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на КАД произошло ДТП с участием лесовоза.

дтп смертельное ДТП сортавала


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Как медом намазано: за три месяца больше 50% автомобильных краж во ...
Фасады Благовещенской церкви Александро-Невской лавры отреставрируют к 1 сентября
За сутки в полицию Петербурга на телефонных мошенников пожаловались три ...
Три человека погибли при столкновении фургона и «ГАЗели» в Карелии
В Петербурге оперативно задержали мужчину, напавшего на пожилую сестру ...
На пустыре в Пушкине нашли 16 ртутьсодержащих ламп
В Ленобласть доставлены первые 1560 комплектов вакцины «КовиВак» ...
Посетитель магазина на Московском попытался пронести мимо касс дрель и ...