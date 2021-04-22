Три человека погибли при столкновении фургона и «ГАЗели» в Карелии

Сегодня утром в Карелии произошло смертельное ДТП. На месте погибли три человека.

Трагедия случилась в четверг, 22 апреля, около 10 часов утра на 166-м км автодороги А-121 «Сортавала». Дорогу не поделили фургон Fiat Ducato и «ГАЗель» с петербургскими номерами.

Как сообщил отдел пропаганды управления ГИБДД по республике, в результате до приезда скорой погибли три пассажира последней, водитель был госпитализирован. В больницу доставили также водителя и пассажира иномарки.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По факту аварии проводится проверка.

Кадры с места аварии опубликовали в группе «ГКУ РК ОПС по Лахденпохскому району» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на КАД произошло ДТП с участием лесовоза.