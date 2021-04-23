Топ-3 марки молока, соответствующих ГОСТ

Топ-3 марки молока, соответствующих ГОСТ
Часто делают молоко из разбавленного водой сухого молока, которого добавляют меньше, чем надо. Фото: pixabay.com

Специалисты пояснили, по госту в составе молока должен быть только молочный жир, а массовая доля белка в нем может быть не ниже 3%. 7 из 10 проверенных «Общественным контролем» являются молокосодержащими напитками В них молочный жир заменяется пальмовым, молоко — молочной сывороткой.

Часто делают молоко из разбавленного водой сухого молока, которого добавляют меньше, чем надо. Так снижают себестоимость товара и производят фальшивку.

По итогу только три образца из десяти проверенных полностью соответствовали ГОСТу, подчеркнули эксперты. В Топ-3 марки молока входят: «Пискарёвское» 2,5; «Зеленая линия» 3,2 и 2,5.

Рейтинг молочной продукции Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль»

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство заявило, что цены на молоко не вырастут.

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