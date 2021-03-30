Правительство заявило, что цены на молоко не вырастут

Изменения в системе экологического сбора не вызовут рост цен на молоко в России. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Российской Федерации Виктории Абрамченко.

«Новый «экологичный» подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен», — рассказали в пресс-службе.

Федеральная служба государственной статистики рассказала о росте цен на сахар, яйца и подсолнечное масло.

Там упомянули, что экологический сбор существует в России уже несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки.

«В концепции РОП не идет речь об уплате экосбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки. Новая концепция подразумевает уход от градации и нормативов как таковых», — указали в ведомстве Абрамченко.

Также пресс-служба добавила, что с 2022 года весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован. Это объясняется существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки.

В пресс-службе вице-премьера констатировали, что после использования товара его упаковка тут же превращается в мусор.

В то же время финансовая составляющая утилизации остается за гражданином.

» Новая система РОП позволит коренным образом изменить эту ситуацию», — добавили в органе вице-премьера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цены на молоко в России могут вырасти на 15% из-за нового экологического сбора. Со следующего года в стране для производителей вводится требование по утилизации всей упаковки.