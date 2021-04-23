В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 20 тыс. человек

В Петербурге продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 20410 горожан.

Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 12779 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрирован 1472 петербургский волонтер, прошли обучение и аккредитацию 1169 человек. Добровольцы выполнили 6967 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за последнюю неделю количество новых случаев заражения незначительно выросло, при этом число госпитализаций и количество активных больных уменьшилось на 20% и 3% соответственно.