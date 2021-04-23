В Ленобласти еще 87 человек подхватили коронавирус

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Ленобласти зафиксировано 87 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 23 апреля.

С начала пандемии в регионе выявлено 41 983 случая заболевания. При этом выздоровели 38 818 пациентов.

Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 744 961 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 501 летальный исход, выздоровели 4 371 214 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.