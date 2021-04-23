Более восьми миллионов тестов на COVID провели в Петербурге за пандемию

В Северной столице власти подсчитали количество проведенных с начала пандемии ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

В Смольном сообщили, что на сегодняшний день, 23 апреля, в Петербурге проведено уже более 8 млн ПЦР-исследований на коронавирус. По указанию Роспотребнадзора, результаты теста выдаются в течение 48 часов, а сам анализ делается в среднем за 20 часов.

Сейчас в городе обследования на ковид проводят 55 лабораторий. Только за вчерашний день был выполнен 23 651 тест.

Кроме того, в Петербурге активно продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На 22 апреля в городе привито свыше полумиллиона человек. При чем полный цикл вакцинации прошли более 360 тысяч петербуржцев.

Привиться от COVID можно в 134 пунктах вакцинации. Также выездные бригады вакцинируют постояльцев социальных учреждений и психоневрологических интернатах. Прививку без записи можно сделать в пяти пунктах в торговых центрах, а также в пунктах на «Зенит Арене» и в Ледовом дворце в дни проведения матчей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 694 новых случая коронавируса.