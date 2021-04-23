Посадить дерево с Комитетом по благоустройству может любой петербуржец

В 2021 году комитет посадит более 10 тысяч деревьев и 65 тысяч кустарников. Фото: https://www.instagram.com/drozdenko_au/

В 2021 году комитет посадит более 10 тысяч деревьев и 65 тысяч кустарников. Фото: https://www.instagram.com/drozdenko_au/

Комитет по благоустройству продолжает садить весной деревья. Участие в работах по озеленению Петербурга уже приняли многие организации и горожане.

Петербуржцы, которые тоже хотят озеленить город, могут на сайте Комитета по благоустройству выбрать удобное для себя место и дату. График предстоящих работ с адресами можно посмотреть в разделе «Месячник по благоустройству» на Официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.

Горожанам предоставят саженцы и инструменты. Помогут правильно посадить дерево. Из-за коронавируса нужно заранее зарегистрироваться на посадку по телефону: 576-35-53. По этому же номеру сотрудники Комитета ответят на все ваши вопросы.

В 2021 году комитет посадит более 10 тысяч деревьев и 65 тысяч кустарников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открыли еще шесть садов, скверов и парков.