В Финском заливе старейший в России начальник маяка отметил 80-летний юбилей

За всё время работы на маяке никогда не было сбоя. Маяк всегда работал по инструкции. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

За всё время работы на маяке никогда не было сбоя. Маяк всегда работал по инструкции. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Старейшему в России начальнику маяка «Северный Гогландский» Николаю Макоренкову, который работает на этом маяке уже 54 год, исполнилось 80 лет.

Начальника поздравили всем коллективом с юбилеем, вручил ему грамоту и подарил подарок — картину, на которой изображен именинник с маяком. За всё время работы на маяке никогда не было сбоя. Маяк всегда работал по инструкции.

Николай Макоренков родился в 1941 году в Смоленской области. Служил в Советской Армии. Работал на должности техника группы. Потом стал техником маяка «Северный Гогландский», а с 1983 года он стал его начальником.

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