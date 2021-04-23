В Финском заливе старейший в России начальник маяка отметил 80-летний юбилей

В Финском заливе старейший в России начальник маяка отметил 80-летний юбилей
За всё время работы на маяке никогда не было сбоя. Маяк всегда работал по инструкции. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Старейшему в России начальнику маяка «Северный Гогландский» Николаю Макоренкову, который работает на этом маяке уже 54 год, исполнилось 80 лет.

За всё время работы на маяке никогда не было сбоя. Маяк всегда работал по инструкции. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Начальника поздравили всем коллективом с юбилеем, вручил ему грамоту и подарил подарок — картину, на которой изображен именинник с маяком. За всё время работы на маяке никогда не было сбоя. Маяк всегда работал по инструкции.

Николай Макоренков родился в 1941 году в Смоленской области. Служил в Советской Армии. Работал на должности техника группы. Потом стал техником маяка «Северный Гогландский», а с 1983 года он стал его начальником.

За всё время работы на маяке никогда не было сбоя. Маяк всегда работал по инструкции. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 2 мая из Кронштадта в Петербург запустят метеоры. Этот вид транспорта позволит петербуржцам и туристам не только насладиться красотами Финского залива и фортами Кронштадтской крепости, но и без пробок и пыли добраться до самого центра Северной столицы

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