Литва и Латвия высылают дипломатов России в знак солидарности с Чехией

Литва высылает 2 дипломатов России в знак солидарности с Чехией, сообщает литовский МИД. Сегодня представителя роспосольства вызвали в литовское ведомство, где объявили его персоной нон грата.

Литва приняла такое решение после событий в Чешской республике в знак солидарности с союзником, который подвергся опасной атаке. Такое решение Вильнюс принял по согласованию с другими прибалтийскими странами. МИД Латвии также предъявил российскому дипломату ноту протеста.

Такое решение приняли в и «в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чехии».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что официальный представитель МИД РФ что Мария Захарова уточнила детали высылки чешских дипломатов. Она отметила, значительную часть сотрудников чешской дипмиссии составляли именно россияне.