На «Газпром Арене» 24 апреля снова заработает пункт вакцинации от COVID

На &#171;Газпром Арене&#187; 24 апреля снова заработает пункт вакцинации от COVID
Петербуржцы смогут привиться от коронавируса на «Газпром Арене". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге на «Газпром Арене» снова откроется пункт вакцинации от COVID-19. Желающим сделать прививку нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Возобновление работы мобильного пункта вакцинации состоится в субботу, 24 апреля. Привиться можно будет с 14:30 на третьем этаже трибуны C у выхода на сектора С110—111.

Как сообщила пресс-служба футбольного клуба «Зенит», вакцинироваться препаратом «Спутник V» на стадионе смогут все желающие старше 18 лет. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 250 участников парада Победы привили от КОВИД в Петербурге.

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На «Газпром Арене» 24 апреля снова заработает пункт вакцинации от COVID
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