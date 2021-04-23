Спасатели предупредили жителей Ленобласти о тумане и гололеде в выходные

Спасатели предупредили жителей Ленобласти о тумане и гололеде в выходные
Ленобласть накроет пелена тумана. Фото: Gazeta.SPb.ru

В субботу жителей Ленобласти ожидают туман, гололед и дожди. Спасатели просят автомобилистов отказаться от дальних поездок.

Так, в ближайшие дни на большинстве рек региона будет наблюдаться понижение уровней воды, при выпадении осадков возможны кратковременные подъемы уровней.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по 47 региону, из-за тумана повышается вероятность различного рода происшествий. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночь на субботу в Ленобласти возможны заморозки. Температура воздуха опустится до -2…+3 градусов. Днем потеплеет до +4…+9 градусов.

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