Офтальмолог указал на последствия покраснения глаз

Офтальмолог указал на последствия покраснения глаз
При покраснении глаз доктор советует обратиться к специалисту. Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, профессор и офтальмолог Дмитрий Майчук рассказал, что покраснение глаз является возможным симптомом аденовирусной или бактериальной инфекции. Об этом он заявил на телеканале «Россия 1».

Помимо прочего, такой недуг может говорить о синдроме сухого глаза. Это такое воспаление, которое приведет к временному ухудшению зрения.

Офтальмолог советует незамедлительно пойти к врачу. Это касается даже тех у кого сезонная аллергия.

Врач призывает обратиться к специалисту даже при условии того, что пациент точно уверен в аллергии и в состоянии сам с ней справиться. Потому как есть необходимость исключить другие компоненты.

Плюс ко всему, по словам Дмитрия Майчука, краснеть глаза могут в связи с неверным применением глазных капель или линз.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказал, как просыпаться бодрым по утрам.

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