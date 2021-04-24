В отношении грабителя ювелирного магазина на Звездной возбуждено уголовное дело

В отношении грабителя ювелирного магазина на Звездной возбуждено уголовное дело
Мужчина ограбил ювелирный магазин. Фото: pixabay.com

В отношении мужчины, ограбившего ювелирный магазин на Звездной улице возбуждено уголовное дело.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, неизвестный мужчина ограбил ювелирный салон на Звездной улице, 8. В 10 утра петербуржец в маске ворвался в магазин, разбил витрины и выкрал размещенные в них украшения, после чего скрылся.

Сумма ущерба составила 2,1 млн рублей. Через полтора часа после нападения, на Московском шоссе, д. 34, во дворах около гаражей полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Мужчина нигде не работает, ранее не судим. По словам задержанного, он набрал кредитов, не рассчитал свои финансовые возможности, поэтому решил пойти на преступление, чтобы решить финансовые проблемы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что последний день лета прошлого года выдался нелегким для сотрудников торгового комплекса «Парнас», где находится ювелирный магазин. Вечером в корнер забежали трое неизвестных, вооруженных молотками, — их лица были скрыты под масками.

звездная улица московский район ювелирный магазин


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Драка закончилась госпитализацией на проспекте Просвещения
В отношении грабителя ювелирного магазина на Звездной возбуждено уголовное дело
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 21 тыс. человек
В Выборгском районе по факту ДТП, в котором пострадал ребенок, проводится ...
В Германии ищут компромисс из-за «Северного потока — 2»
Наркосбытчики «синтетики» в даркнете задержали в Петербурге
Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл
Четыре нелегальных пункта приема металлолома нашли в Петербурге