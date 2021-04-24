В отношении грабителя ювелирного магазина на Звездной возбуждено уголовное дело

В отношении мужчины, ограбившего ювелирный магазин на Звездной улице возбуждено уголовное дело.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, неизвестный мужчина ограбил ювелирный салон на Звездной улице, 8. В 10 утра петербуржец в маске ворвался в магазин, разбил витрины и выкрал размещенные в них украшения, после чего скрылся.

Сумма ущерба составила 2,1 млн рублей. Через полтора часа после нападения, на Московском шоссе, д. 34, во дворах около гаражей полицейские задержали 45-летнего местного жителя. Мужчина нигде не работает, ранее не судим. По словам задержанного, он набрал кредитов, не рассчитал свои финансовые возможности, поэтому решил пойти на преступление, чтобы решить финансовые проблемы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что последний день лета прошлого года выдался нелегким для сотрудников торгового комплекса «Парнас», где находится ювелирный магазин. Вечером в корнер забежали трое неизвестных, вооруженных молотками, — их лица были скрыты под масками.