На кладбище в Ленобласти застрелили человека

Позднее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти выясняло, что убийства не было. Фото: pixabay.com

Позднее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти выясняло, что убийства не было. Фото: pixabay.com

Сегодня на кладбище в Киришском районе Ленобласти застрелили человека. Это случилось на кладбище в деревне Черенцево под Киришами. В полицию обратился мужчина. Он сказал, что пришёл с ребёнком покрасить могилку. Недалеко от него 2 мужчины рыли могилу.

Затем послышался выстрел. Мужчина увидел, что один из них мёртв. Отец ребёнка спрятался в магазине и оттуда позвонил. Он решил, что убийца до сих пор на кладбище.

Позднее ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти выясняло, что убийства не было. Оказалось, что пенсионер был один на кладбище и решил уйти из мира.

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