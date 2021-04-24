Россия может ограничить импорт чешского пива

Россия может ограничить импорт чешского пива
Импорт чешского пива в РФ составил более $38 млн в прошлом году. Фото: pixabay

Власти России могут ответить на высылку из Праги российских дипломатов ограничением импорта чешского пива, сообщает «Коммерсантъ». Такие санкции могут быть необходимы, так как нельзя оставлять без ответа агрессивные действия Чехии.

Ограничения могут коснуться любой сферы, но инсайдер «Коммерсанта» отмечает, что при введении санкций, Россия будет исходить из принципа «не навредить себе». Под санкции попадет чешское пиво. Его импорт в РФ составил более $38 млн в прошлом году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Европе заявили о «низшей точке» в отношениях России и Чехии. Дипломатический кризис между Чехией и Россией может усугубиться, но обе страны осознают, что разрыв всех дипломатических связей – это не выход. Ранее власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов.

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