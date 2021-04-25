За сутки в России выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID

За сутки в России выявили почти 9 тысяч новых случаев COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России за сутки выявили 8 828 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве.

Новые случаи заражения были зарегистрированы в 82 регионах России. При этом 13,1% случаев не имеют клинического проявления болезни.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, за весь период пандемии в России заболели более 4,7 млн человек.

Выписаться после прохождения лечения от COVID смогли за сутки 9 254 человека, число погибших увеличилось за сутки на 399 случаев летального исхода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, кому нельзя делать прививку от коронавируса.

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